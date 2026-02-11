Страховщики тестируют автокаско по подписке и краткосрочные полисы

На фоне падения продаж новых автомобилей в прошлом году сборы в добровольном автостраховании (автокаско), наоборот, выросли. Это связано с тем, что цены на машины растут, а вслед за этим дорожают и страховки. Также есть спрос на страхование подержанных автомобилей. Полисы становятся более персонализированными, компании тестируют подписочные модели и ситуативное страхование (только на время поездки).

По данным "Автостата", по итогам 2025 года в РФ было продано на 15,6% меньше новых автомобилей, чем в 2024-м. Однако это не привело к сокращению сборов по автокаско. В 2025 году продажи полисов увеличились на 17%, рассказал "РГ" директор по развитию страхового бизнеса в "Сравни" Владислав Головкин. Средняя стоимость полиса каско сократилась на 11% и составила 37,4 тысячи рублей. А самый дорогой полис обошелся автовладельцу почти в 376 тысяч рублей.

По словам вице-президента "Ренессанс страхование" Сергея Демидова, рост сборов объясняется двумя факторами. Во-первых, в сегменте подержанных автомобилей количество заключаемых договоров увеличилось. Во-вторых, рост рыночной стоимости автомобилей повлек за собой увеличение средних страховых сумм, что положительно влияет на объем премий. По данным Банка России, сборы по каско за третий квартал 2025 года выросли на 2,4% в годовом сопоставлении. Предварительные оценки по итогам всего года указывают на схожие темпы роста, говорит Демидов, хотя официальная статистика за четвертый квартал еще не опубликована. "По нашим оценкам, итоговый рост рынка автокаско не превысит 2-2,5%", - соглашается и Артем Яковлев, директор домена "Каско" компании "Ингосстрах".

Рынок подержанных автомобилей остается основным драйвером роста количества договоров автокаско. "По данным нашей компании, на новые автомобили приходится около 26% от общего числа вновь заключаемых договоров с физическими лицами, а на автомобили с пробегом - около 74%. Наиболее активный спрос на полное каско отмечается для автомобилей возрастом до 10 лет. При этом существует линейка программ для автомобилей даже старше 15 лет - мини-каско с ограниченным покрытием. Например, такой полис может предусматривать выплату только при наличии виновного в ДТП лица, у которого отсутствует действующий полис ОСАГО, - рассказал Сергей Демидов.

"Мы уже не первый год фиксируем устойчивый рост интереса к страхованию автомобилей с пробегом. Спрос на различные форматы автокаско увеличивается в сегментах машин возрастом 4-7 лет (второй владелец) и 7-12 лет (до четырех владельцев). В первую очередь речь идет о среднем ценовом сегменте: среди европейских марок - Volkswagen, Skoda, Citroen; корейских - Hyundai и Kia; японских - Toyota, Honda, Mazda и Mitsubishi", - отметил заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования по моторным видам страхования "Абсолют Страхование" Михаил Мосесов.

Рынок автокаско в значительной степени состоит из пролонгированных договоров, рассказал директор по развитию бизнеса каско "Зетта Страхование" Григорий Попов, часто со сменой страховщика, так что снижение числа продаж автомобилей в 2025 году не оказало на него значительного влияния. "В 2023-2024 году продажи автомобилей были на высоком уровне, сейчас они еще продолжают страховаться по каско, а уходят с рынка машины, проданные в периоды низких продаж, их не так много", - добавил эксперт.

Сами полисы автокаско все больше трансформируются в гибкий "конструктор рисков", говорят страховщики.

"Клиенты могут самостоятельно формировать оптимальное покрытие за прозрачную цену - дополнять или исключать отдельные риски, выбирать либо полное покрытие ущерба и конструктивной гибели, либо ограничиваться защитой от тоталя и угона. Рынок активно адаптируется к меняющимся потребностям автовладельцев", - рассказал Михаил Мосесов.

Появляются продукты по подписке, а также решения для ситуативного использования - каско на поездку, почасовые, недельные или месячные полисы. При этом такие форматы пока остаются нетипичными для массового рынка и имеют ряд ограничений, в том числе связанных с невозможностью полноценного осмотра автомобиля, говорит Артем Яковлев.

В то же время страховщики активно ищут способы предложить более доступные продукты. Это обусловлено тем, что классический полис полного каско ориентирован в первую очередь на относительно новые автомобили, а этот сегмент рынка не растет. В результате компании вынуждены разрабатывать новые страховые программы. "Мы также пилотируем как подписочные решения, так и продукты краткосрочного страхования - на день, неделю или месяц, - рассказал Яковлев.

Одновременно для лояльных клиентов, которых страховщики заинтересованы удерживать, будут гиперперсонализированные решения. Этому способствует развитие технологий искусственного интеллекта и аналитики данных, которые позволяют учитывать широкий спектр факторов - вплоть до индивидуальных особенностей эксплуатации автомобиля.