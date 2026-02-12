Китайские автомобили: флагманский кроссовер Wey V9X может появиться в РФ.

Отметим, что официально перспективы Wey V9X на данный момент не подтверждены, но ранее компания заявляла, что модели на архитектуре GWM One будут представлены на ключевых рынках Евразии и других макрорегионов.

Как известно, эта платформа будет общей для семи моделей, две из которых уже известны: помимо Wey V9X, это новый флагманский Tank.

Подобно ему, Wey V9X обладает недюжинными размерами: после публикации тизеров несколько дней назад последовали официальные фото и разглашение ряда параметров: габариты 5299 х 2025 х 1825 мм при колесной базе 3150 мм.

Количество мест в салоне – 6. Силовая установка – параллельный гибрид с 2-литровым ДВС в основе, развивающим 238 л.с. Отдача электромоторов не уточняется, а вот запас хода известен: 240-363 км в зависимости от модификации.

В будущих конкурентах – Li Auto L9, Lynk & Co 900 и другие крупные кроссоверы.