Новый Hyundai Tucson 2027 засветился на дороге

Шпионы впервые сняли Hyundai Tucson 2027 без плотного камуфляжа, раскрыв дизайн.

Hyundai Tucson следующего поколения впервые попал в объективы фотошпионов без плотного камуфляжа, и разница с нынешней моделью оказалась разительной. Вместо агрессивных граней и резких линий дизайнеры сделали ставку на плавные, обтекаемые формы, явно вдохновляясь прошлогодним концептом Crater, но в более приземлённом и серийном исполнении.

Спереди сразу бросается в глаза почти сплошная решётка радиатора, которая сейчас больше похожа на панель электромобиля. Дневные ходовые огни теперь не отделены от основной оптики, а плавно с ней сливаются, создавая единую световую полосу. По бокам заметны массивные расширители арок, а дверные ручки, судя по всему, будут утопленными – для лучшей аэродинамики. Капот, кстати, тоже новый, так называемого «ракушечного» типа, когда его линия заходит на боковины кузова.

Задняя часть кроссовера изменилась не менее кардинально. Знаменитые «клыки» светодиодных фонарей ушли в прошлое – вместо них по краям кузова расположились вертикальные блоки. Место для номерного знака переместилось с самой двери багажника на задний бампер, что визуально делает корму более лаконичной и цельной. В общем, машина явно движется в сторону чистого, почти минималистичного дизайна.

Ожидается, что официально новый Tucson представят уже в конце этого года. Под капотом нас ждёт не революция, а эволюция: Hyundai обновит линейку гибридных силовых установок, включая обычные HEV и подключаемые гибриды PHEV. Но главный сюрприз, о котором ходят слухи, – это спортивная версия N.

По неофициальной информации, инженеры могут оснастить её комбинацией 1.6-литрового турбодвигателя и электромотора, который будет приводить в движение заднюю ось. Такая схема даст не только полный привод, но и, потенциально, около 300 лошадиных сил суммарной отдачи. Если всё подтвердится, эта модификация сможет на равных конкурировать с самой мощной версией нового Toyota RAV4.