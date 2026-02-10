Превратит в короля дрифта: GM создал систему, пускающую автомобиль в занос

General Motors разработал систему, готовящую автомобиль к дрифту. Американский автоконцерн подал патентную заявку на активную аэродинамическую систему, облегчающую возникновение заноса автомобиля. В результате водителю станет легче исполнять дрифт-маневры.

© Motor.ru

Как следует из описания, бортовой контроллер будет определять намерения водителя войти в управляемый занос и отличать его от случайного скольжения посредством анализа угла поворота руля и положения педали акселератора. После этого система будет автоматически регулировать аэродинамический баланс между передней и задней осями, перераспределяя прижимную силу для облегчения входа в дрифт и поддержания скольжения.

Технически система будет состоять из подвижных элементов — спойлеров, крыльев или диффузоров, снабженных приводами. В режиме дрифта она сможет уменьшать прижимную силу на задней оси, делая автомобиль более отзывчивым к заносу.

© GM

Как отмечается в патенте, это позволяет сочетать высокую прижимную силу, необходимую для проезда быстрых кругов на треке, с ее снижением для дрифта.

Эта разработка может быть внедрена на будущих поколениях спорткаров GM — в частности, на новом Chevrolet Corvette. В то время, как большинство автопроизводителей используют активную аэродинамику для повышения прижимной силы, обеспечения стабильности и снижения времени круга, подход GM, ориентированный на дрифт, является уникальным для автопрома.