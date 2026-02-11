Начались испытания новых кроссоверов "Москвич"

"Москвич" сообщил о проведении испытаний двух будущих новинок для российского рынка - кроссоверов M70 и M90. Модели проходят тесты в экстремальных условиях в Сургуте.

© Российская Газета

В компании рассказали, что инженеры проверяют работу всех систем и функций: запуск в мороз, работу систем помощи водителю, ABS и ESC на снегу и льду, эффективность климат-контроля и обогревов, а также настройки подвески.

В программе испытаний - пробег от Сургута до Москвы. Как правило, в ходе тестов или по их итогам при необходимости и выявленных несоответствиях вносятся изменения.

Новые кроссоверы М70 и М90 положат начало новой М-линейке бренда. В основе - модели марки MG. "Москвичи", которые выпускаются и продаются сейчас, базируются на моделях JAC.

"Москвич М70" - одноклассник Chery Tiggo 7 и Geely Atlas. Для нашего рынка модель сертифицирована с двигателем 1,5 литра мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым "роботом", а также с 200-сильным 2-литровым турбомотором и 9-диапазонной АКП.

"Москвич М90" чуть крупнее и относится к среднеразмерным SUV. Салон - трехрядный, на 7 мест, включая водителя. Автомобиль оснастят "старшим" силовым агрегатом (200 сил и "автомат"), также он получит систему полного привода.

Новые модели уже идут по конвейеру завода "Москвич", но дата старта продаж, а также цены пока не разглашаются.