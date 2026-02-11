ИИ начал контролировать уборку снега в казахстанском Петропавловске

В Петропавловске, на севере Казахстана, контролировать уборку снега теперь будет искусственный интеллект. Разбиралась в инновационной системе корреспондент «МИР 24 Анна Куликова.

© Мир24

300 тысяч кубометров снега — это как заполнить огромный стадион под самую крышу. Такую массу вывезли с начала зимы из Петропавловска. К очистке дорог привлекают до 170 единиц техники. Теперь все они под цифровым контролем: система в реальном времени отслеживает маршруты, объем выполненной работы и помогает быстрее реагировать на жалобы горожан.

Убирают снег вечером, когда на дорогах меньше машин — удобно и коммунальщикам, и жителям города.

В Петропавловске три снежных полигона. Теперь каждый въезд — под контролем искусственного интеллекта. Видеокамеры распознают номер, марку грузовика и насколько заполнен кузов. Вся информация автоматически поступает в городскую службу «Айкомек.

Грузовик должен быть набит снегом не меньше чем на 90%. Если камера зафиксирует меньше, то это нарушение. Обмануть искусственный интеллект не получится. «Мы сейчас обучаем ИИ, чтобы камера запоминала каждую машину — каждую их вмятину, то есть, кто захочет номер переставить — не получится, — пояснил руководитель проекта Данияр Мельдебеков.

Проект входит в программу цифрового развития Петропавловска. Для городских властей это прежде всего прозрачность и экономия. Платить подрядчикам будут за реально вывезенный снег, а не за пустые рейсы и намотанные круги у полигонов.

«Мы фиксируем объемы вывоза снега. Данная информация точная. По нынешним объемам видно, что показатели снижены, но и снега в этом году меньше, но аналитику мы сделаем — количество рейсов, осадков посчитаем, и, если произошла экономия, мы доведем до вас.

Проект пилотный, и его еще будут дорабатывать. Все расходы на разработку взяла на себя столичная компания. В Петропавловске установили шесть камер. Если система покажет эффективность, ее масштабируют по всей стране.