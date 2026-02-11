Сохранился чудом, хотя прошло 38 лет: в РФ продают новую "Волгу" ГАЗ-24

В Москве на продажу выставили практически новый седан ГАЗ-24 "Волга" 1988 года, который полностью соответствует определению "капсула времени".

© Российская Газета

"Волга" в родной краске, не реставрировалась, полностью комплектна - антенна, набор инструментов, ручной насос, колеса и колпаки, запаска, магнитола и так далее.

На опубликованных фото автомобиль действительно выглядит так, как будто только что сошел с конвейера Горьковского автозавода - как внешне, так и в салоне, где на центральном тоннеле даже сохранилась заводская пленка.

За все 38 лет на седане проехали 24,2 тысячи километров. И, скорее всего, очень давно - в эпоху, когда реагенты не применяли. Владелец отметил, что "Волга" более 30 лет простояла в сухом гараже.

За раритетный автомобиль назначена относительно невысокая цена - 1,5 млн рублей. За более возрастной ГАЗ-24, но без пробега, в Саратове просят на миллион рублей больше.