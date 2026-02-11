В ожидании чуда: Как отстоять шесть часов в очереди на Кубе и не заправиться

Жизнь на Кубе периодически ставит человека в такие ситуации, в которых он явно не рассчитывал оказаться. Например, провести несколько часов в очереди на АЗС ради получения всего 20 литров бензина, но в итоге так и не заправить автомобиль. Корреспондент "РГ" отправился на одну из "заправок" Гаваны, чтобы приобрести топливо и бесценный опыт.

© Российская Газета

Немного об особенностях АЗС

Прежде всего необходимо сделать небольшую ремарку. Хотя в настоящее время распределение топлива на Кубе осуществляется через приложение и электронную очередь, в столице существует одна АЗС, работающая в порядке живой очереди. Эта станция занимается обслуживанием транспорта с дипломатическими номерами. Корреспонденту "РГ" повезло, ведь автомобиль представительства как раз обладает ими.

Кто рано встает, тому повезет заправиться?

Вторник, раннее утро. Приезжаем к 5 часам на указанную "заправку". Город еще спит, но возле станции уже собралась значительная очередь - примерно 40 автомобилей. Какие-то из них стоят пустые, в других спят водители. Пообщавшись с некоторыми людьми, узнаем, что многие приехали еще накануне вечером, кто-то - ближе к полуночи. Также выясняется, что на данной АЗС установлен ежедневный лимит расхода топлива - 1,5 тыс. литров. С учетом нормы на одно транспортное средство в количестве 20 литров путем нехитрых математических вычислений получаем, что этого должно хватить на 75 машин.

Кому больше всех нужно топливо?

Через некоторое время стало понятно, что очередь заметно увеличилась. Оказалось, что многие из тех, кто находился в ее начале, занимали место не только себе, но и "нескольким коллегам". В итоге к отдельным представительствам подъехало еще 8-12 автомобилей. Среди самых нуждающихся - Ангола и, что удивительно, США. Последние, впрочем, всегда по каким-то невиданным причинам имели преимущество в получении топлива для своих автомобилей. При этом автопарк их дипмиссии состоит не из малолитражек, а из огромных внедорожников Ford Explorer и F350.

"Это просто возмутительно! Почему они вообще получают топливо, если именно политика США привела к этому кризису?!", - возмущались представители многих посольств. Однако кроме возмущений никто не смог предпринять каких-либо действий, чтобы урегулировать ситуацию.

Как потерять шесть часов ради ничего?

На самой АЗС корреспонденту подтвердили, что в день они могут продать только 1,5 тыс. литров. Обещали начать разливать в 7:30, однако фактически процесс стартовал только в 8:50 из-за отсутствия света на станции. Естественно, что без наличия какой-либо организации вся очередь превратилась в "свалку": автомобили выстроились в два ряда, понять очередность стало затруднительно. Примерно в 10:20 сообщили, что топлива осталось на 25 транспортных средств, а еще через полчаса процесс полностью прекратился. К этому моменту автомобиль корреспондента был примерно 15-м в очереди. Получается, что можно провести в ожидании почти шести часов, но так и не получить заветных 20 литров.

Теперь тем, кому не повезло, придется отстаивать очередь до следующего дня, либо испытать удачу в другой раз. Но как показывает практика, ситуация меняется ежедневно, и сложно предугадать, что будет завтра.

Между тем

Введение ограничений на продажу топлива привело к образованию "черного рынка", на котором можно приобрести бензин без очередей. Цены стартуют от 1200 песо (около 2,4 долл. США) в Гаване и от 2000 песо (около 4 долл. США) на Варадеро, при официальной цене - 1,3 долл. США за литр. При этом в отдельных районах страны, в частности на востоке, ценник уже превысил 5000 песо (почти 10 долл. США).