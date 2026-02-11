В Европе провели первое тестирование гиперзвукового оружия

Немецко-британская компания Hypersonica провела успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты HS1, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на пресс-релиз разработчика.

Запуск прошел 3 февраля с космопорта Аннейа на севере Норвегии. В компании заявили, что на создание прототипа ушло девять месяцев. Начать серийные поставки планируется к 2029 году.

Во время испытаний ракета разогналась до скорости 6 Маха — более 7,4 тыс. км в час — и преодолела около 300 км. По данным разработчиков, ключевые характеристики подтвердились.

Hypersonica основана в 2023 году. Штаб-квартира находится в Мюнхене, дочерний офис работает в Лондоне.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о необходимости создания в Европе собственного гиперзвукового комплекса по аналогии с российским «Орешником».