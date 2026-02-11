Поставки машин из Китая в Россию стремительно обрушились

По итогам 2025 года объём ввоза автомобилей из Китая на территорию России сократился на 44%. Об этом сообщил посол РФ в Поднебесной Игорь Моргулов.

© Quto.ru

Чиновник отметил, что товарооборот между Россией и КНР, в целом, снизился по итогам прошлого года на 6,9% относительно 2024-го, до $228,1 млрд. При этом ввоз различных товаров на территорию нашей страны уменьшился на 10%.

Посол отметил, что ряд специалистов связывает это с насыщением российского рынка китайскими товарами. В первую очередь, это коснулось автомобилей.

В Госдуме хотят быстрее забирать у россиян брошенные на таможне машины

«К примеру, в 2025 году на 44% уменьшились поставки автомобилей, которые в предыдущие годы, как мы знаем, стремительно росли», — заключил Моргулов.

ГИБДД пояснила сообщения об отмене медсправок для водителей

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что сотни россиян столкнулись с задержками ранее заказанных и оплаченных автомобилей, которые могут оказаться заблокированными на китайской таможне на срок до полугода. Основатель компании E.N.Cars Евгений Забелин в беседе с Quto.ru подтвердил существование проблемы и объяснил, на что покупателям нужно обращать внимание.