Городские службы Москвы мониторят состояние дорог из-за ожидаемого снегопада

В связи с ожидаемым снегопадом коммунальные службы Москвы непрерывно следят за состоянием дорог, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся в ближайшие дни. Ожидается снег, местами сильный, мокрый снег. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Наиболее интенсивными осадки будут в период с 9:00 12 февраля до 10:00 13 февраля. Городские службы в непрерывном режиме мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», – говорится в публикации.

Отмечается, что по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометанное с последующей противогололедной обработкой.

«Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро, МЦК, к соцобъектам», – уточняется в сообщении.

В комплексе городского хозяйства призвали автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.