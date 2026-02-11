BMW, Toyota и "Лада" возглавили рейтинг любимых авто россиян

В десятку вошли Hyundai, Ford и Mazda, а Renault выбыла из рейтинга

В 2025 году топ-10 любимых автомобильных брендов россиян претерпел изменения, сообщает исследование OMI в категории "Автомобили".

Лидером рейтинга осталась BMW, на второе место поднялась Toyota, а третье заняла отечественная "Лада". Mercedes-Benz покинул тройку лидеров и оказался на шестой позиции. Audi и Kia поменялись местами: Audi теперь четвертая, Kia — пятая.

Hyundai поднялся с девятой позиции на седьмую, сместив Nissan на восьмое место. На девятой строчке оказался Ford, вернувшийся в топ-10 после отсутствия с 2021 года. Десятку замыкает Mazda. Бренд Renault в 2025 году выбыл из рейтинга любимых автомобилей россиян.

