Детскую копию одной из самых успешных моделей Ferrari продали за 19 млн рублей

Детский Ferrari 250 Testa Rossa продали на аукционе за 19 млн рублей. Это официальный продукт Ferrari, созданный по лицензии компанией Hedley Studios. Всего было выпущено 299 таких экземпляров, каждый из которых собран вручную в Англии. Копия ушла с молотка аукциона RM Sotheby’s.

© Motor.ru

Модель оснащена электродвигателем мощностью 12 кВт (около 16 л.с.) и развивает скорость до 80 км/ч. Автомобиль предназначен как для детей, так и для взрослых. Его прототип, легендарный Ferrari 250 Testa Rossa, стал одним из самых успешных гоночных автомобилей в истории марки, принеся команде титул чемпиона мира и четыре победы в «24 часах Ле-Мана» с 1958 по 1962 год.

© Том Гидден ©2025 Предоставлено RM Sotheby's

Реплика Testa Rossa J была создана в знак уважения к культовой модели. Её кузов воссоздали по архивным чертежам из отделения Ferrari Classiche, что позволило передать изысканные формы спортивных автомобилей 1950−60-х годов. Электромобиль имеет несколько режимов вождения: Novice, Comfort, Sport и Race. Представленный экземпляр был приобретён единственным владельцем через дилера Modena Sport.

Ранее сообщалось, что дубайская полиция получила 1001-сильный гиперкар.