В России продают Nissan Qashqai 2026 года от 2,3 млн рублей

Как удалось выяснить "Российской газете", в РФ начали принимать заказы на новые Nissan Qashqai китайской сборки 2026 года выпуска. Однако в ряде регионов машины уже есть в наличии в автосалонах.

Стоимость некогда популярного в РФ кроссовера стартует с отметки 2 330 000 рублей. Ровно столько просит за машину продавец из Омска. За указанную сумму покупатель получит автомобиль в белом цвете, с кожаным салоном с электроприводом, большим сенсорным дисплеем, климат- и круиз-контролем и 18-дюймовыми колесными дисками.

Дилер из Екатеринбурга просит за аналогичный кроссовер в черном или коричневом цвете на один миллион больше - 3 199 000 рублей, однако предлагает годовую гарантию на машину, русификацию мультимедиа и комплект зимних шин в подарок.

Для тех, кто хочет сэкономить, частные продавцы готовы привезти Qashqai под заказ от 2 150 000 рублей. Кроссоверы оснащены безальтернативным 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 140 лошадиных сил, что позволяет приобрести их по льготным ставкам утилизационного сбора. Коробка - вариатор, привод - передний.

