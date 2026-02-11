Разработка единой автомобильной платформы в РФ приостановлена

Разработка единой модульной платформы для автомобилей приостановлена из-за бюджетных ограничений. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в Госдуме.

© Российская Газета

Он подчеркнул, что остановка не означает полное закрытие проекта. Это временная приостановка, продиктованная капиталоемкостью работ.

Без господдержки отечественные производители сейчас не осилят такие затраты, отметил Алиханов.

Министерство сосредоточится на локализации критически важных компонентов, включая комплектующие для электромобилей и гибридов. По данным ведомства, в 2025 году в России произведено 15 тысяч электромобилей и гибридов - в три раза больше, чем годом ранее.