На продажу выставлен уникальный вездеход «ТОРОС»

В продаже появился редкий вездеход «ТОРОС» . На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже собранного самостоятельно снегоболотохода с трансмиссией 8х8 2017 года выпуска. Пробег техники минимальный, а оснащение включает оборудование для экспедиций. Находится вездеход в Барнауле, пишет издание 110km.ru.

В движение модель приводит 180-сильный двигатель от Toyota, с которым сочетается автоматическая трансмиссия Aisin, а также раздаточная коробка и две дополнительные раздатки с понижением 2.0. Силовые агрегаты обеспечивают достаточно тяги для прохождения самых сложных участков.

Помимо этого, транспорт оборудован уникальной трансмиссией 8х8 с семью свободными дифференциалами и возможностью полной блокировки в любой комбинации. К слову, решение является крайне редким не только для кастомных, но и для профессиональных вездеходов.

Среди других интересных решений — поворотные передние оси и гидроусилитель руля, дисковые тормоза по кругу, а также установленная спереди лебёдка и шноркель для преодоления бродов, есть полный комплект экспедиционного оборудования.

Салон рассчитан на четырёх человек. Все сиденья оснащаются ремнями безопасности, для комфорта в пути есть климат-контроль, люк, аудиосистема с USB-разъёмом.

Общий пробег транспортного средства равен 3000 км, а категория AII позволяет модели передвигаться по дорогам общего пользования. Регистрировать снегоболотоход нужно в Гостехнадзоре.

Стоимость необычного «ТОРОС» составляет 1,97 млн рублей.