Мода на кожаные салоны прошла: Mercedes возвращает тканевые кресла в S-Class

В немецком конфигураторе Mercedes S-Class появилась необычная для современных представительских седанов опция. Теперь для этой модели можно заказать сиденья, отделанные тканью, причем такой выбор обойдется дороже, чем базовая кожаная обивка.

© Российская Газета

Центральные части передних сидений и заднего дивана будут выполнены из текстиля Mirville насыщенного темно-серого цвета. Формально эта опция бесплатна, но вместе с ней придется заказать электропривод второго ряда с функцией памяти за 1856 евро.

Ткань для обивки изготовлена из льна и переработанного полиэстера, что делает ее не только экологичной, но и приятной на ощупь. Будет ли эта опция доступна за пределами Германии, пока остается загадкой.

Интересно, что кожаная отделка салона стала стандартом представительского класса только в XXI веке. До начала 2000-х годов велюровые интерьеры предлагались, в частности, для Audi A8, BMW 7-series и Mercedes S-Class. Однако японская Toyota продолжает по сей день изготавливать салоны из шерсти и ткани для своих премиальных седанов Century, считая эти материалы более роскошными и удобными.

