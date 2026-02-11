$77.2191.94

Мода на кожаные салоны прошла: Mercedes возвращает тканевые кресла в S-Class

Российская Газета

В немецком конфигураторе Mercedes S-Class появилась необычная для современных представительских седанов опция. Теперь для этой модели можно заказать сиденья, отделанные тканью, причем такой выбор обойдется дороже, чем базовая кожаная обивка.

Мода на кожаные салоны прошла: Mercedes возвращает тканевые кресла в S-Class
© Российская Газета

Центральные части передних сидений и заднего дивана будут выполнены из текстиля Mirville насыщенного темно-серого цвета. Формально эта опция бесплатна, но вместе с ней придется заказать электропривод второго ряда с функцией памяти за 1856 евро.

Ткань для обивки изготовлена из льна и переработанного полиэстера, что делает ее не только экологичной, но и приятной на ощупь. Будет ли эта опция доступна за пределами Германии, пока остается загадкой.

Интересно, что кожаная отделка салона стала стандартом представительского класса только в XXI веке. До начала 2000-х годов велюровые интерьеры предлагались, в частности, для Audi A8, BMW 7-series и Mercedes S-Class. Однако японская Toyota продолжает по сей день изготавливать салоны из шерсти и ткани для своих премиальных седанов Century, считая эти материалы более роскошными и удобными.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что импорт автомобилей Mercedes в Россию вырос почти на 50% в 2025 году.