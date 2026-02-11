Транспорт Финляндии понес огромные убытки по неожиданной причине

Финский транспорт понёс огромные убытки из-за замерзающих топливных систем

© Московский Комсомолец

Аномальные морозы в Финляндии обернулись серьёзным экономическим ударом по транспортной и строительной отраслям страны. Причиной масштабных убытков стало замерзание систем снижения выбросов AdBlue в дизельных автомобилях и спецтехнике.

Реагент, представляющий собой водный раствор мочевины, при длительном простое на улице превращается в твёрдый лёд уже при температуре –11 градусов, выводя из строя современные дизельные двигатели.

Как сообщает Финская ассоциация транспорта и логистики SKAL, с этой проблемой столкнулись не менее 80 процентов транспортных компаний страны. Особенно критическая ситуация сложилась на севере Финляндии, где из-за неработоспособности тяжёлой техники пришлось останавливать процессы в шахтах и на строительных площадках. Согласно данным отраслевой организации INFRA, каждая подобная поломка обходится более чем в 10 тысяч евро с учётом ремонта, простоев и производственных потерь.

При этом, как отмечают в SKAL, морозостойкая альтернатива стандартной системе, разработанная финской компанией, существует, но не может быть применена из-за отсутствия необходимой сертификации Евросоюза. Это обстоятельство вызывает острое недовольство у перевозчиков и политиков. Финские депутаты Европарламента совместно с представителями транспортной отрасли уже потребовали от Еврокомиссии срочного пересмотра технических регламентов, чтобы допустить использование зимнего реагента и предотвратить дальнейшие многомиллионные убытки в условиях сурового скандинавского климата.

Читайте материал "Лидеры Евросоюза соберутся в Бельгии для обсуждения двух важных вопросов"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом"