Выявлены регионы, где водители пренебрегают покупкой ОСАГО

В 2025 году Госдума ужесточила наказание за повторный проезд без полиса ОСАГО. Теперь за это нарушение предусмотрены более крупные штрафы, а за его фиксацией начали следить дорожные камеры. Однако, несмотря на все меры, некоторые водители продолжают игнорировать требования законодательства на свой страх и риск.

Аналитики bip.ru проанализировали данные 26,4 миллиона пользователей и выяснили, в каких регионах России больше всего нарушителей. Результаты исследования опубликовал портал Quto.ru.

Так, по итогам прошлого года на территории нашей страны было выписано 882 434 штрафа за езду без полиса автогражданской ответственности. Это на 38 процентов меньше, чем в 2024-м. Больше всего нарушителей зафиксировано в Подмосковье (68 306 штрафов), Москве (46 266 штрафов), Чечне (35 705 штрафов), Башкортостане (31 905 штрафов) и Дагестане (27 127 штрафов).

Меньше всего случаев нарушения зарегистрировано в Еврейской автономной области (1119 штрафов). Законопослушных водителей также много в Магаданской области, Карелии и Брянской области - здесь было выписано 1328, 1981 и 1981 штраф соответственно.

В ряде регионов количество штрафов за езду без ОСАГО увеличилось. Например, в Тамбовской области число постановлений выросло на 95 процентов, в Дагестане - на 81 процент, на Сахалине - на 51 процент, в Смоленской области - на 44 процента, а в Ульяновской области - на 36 процентов.

Однако в некоторых регионах ситуация с нарушителями улучшилась. На Алтае и в Нижегородской области количество штрафов снизилось на 70 процентов, в Коми - на 57 процентов, в Чечне и Курской области - на 56 процентов, в Ингушетии и Удмуртии - на 55 процентов, а в Ленинградской, Новгородской, Костромской и Псковской областях - на 53 процента.

