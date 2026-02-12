Человеческий мозг не готов к автономному вождению

Автономные автомобили обещают сделать движение безопаснее и удобнее, однако новая реальность предъявляет необычные требования к водителям. Профессор инженерной психологии Рональд Маклеод, эксперт по взаимодействию человека с автоматизированными системами, предупреждает, что человеческий мозг пока не готов к этим задачам. Эти выводы отражены в его работе Transitioning to Autonomy.

© Naukatv.ru

Современные автомобили могут частично управлять собой: удерживать машину в полосе, автоматически тормозить и следить за скоростью. При этом водитель уже не просто сидит за рулем, а становится наблюдателем и контролером системы, готовым вмешаться мгновенно.

«Мы должны отслеживать, что автомобиль делает, какие у него возможности и ограничения, и быть готовыми вмешаться за доли секунды. Это создает задачу на бдительность, а люди с ней плохо справляются», — объясняет Маклеод.

На первый взгляд может показаться, зачем водителю «гадать», если автономная система вроде Tesla сама управляет машиной. На деле современные автономные функции пока не полностью самостоятельны: они действуют по определенным алгоритмам и имеют ограничения, поэтому в некоторых ситуациях требуется вмешательство человека. Система может не распознать опасность или оценить ее иначе, чем водитель, алгоритм иногда работает медленнее, неадекватно или неожиданно, особенно в сложных или нестандартных условиях. Поэтому водитель должен постоянно отслеживать работу системы, понимать ее возможности и ограничения и быть готовым вовремя вмешаться, если система ошибается.

При обычном вождении мозг постоянно получает сенсорную информацию и реагирует на нее. В автономном режиме физическая активность минимальна, но когнитивная нагрузка возрастает. Водителю нужно одновременно строить внутреннюю модель работы машины, предугадывать возможные опасности и принимать решения, что психологически сложнее, чем просто управлять рулем и педалями.

Когда доверие рушится

Маклеод приводит пример: его автомобиль с автономной функцией продолжал движение на фоне медленно едущего транспорта.

«Я видел опасность, но не знал, осознает ли это автомобиль. Неопределенность вызывает тревогу — когда нужно вмешаться?»

Проблему усугубляют интерфейсы. Они часто не показывают, как система работает, что она может или чего не может. Водитель получает важную информацию лишь из инструкций или слабых индикаторов на панели.

«Автоматизация меняет роли людей. Новые технологии вводят в заблуждение и без обучения заставляют гадать, что может привести к инцидентам», — отмечает Маклеод.

Системная проблема

Психологические трудности водителей на примере автономных автомобилей имеют аналогии в авиации, промышленности и других сферах. Маклеод ссылается на аварии Boeing 737 MAX, морские катастрофы и сбои атомных станций, где внимание людей и их понимание работы автоматизированных систем играли критическую роль. Он подчеркивает, что разработчики и регуляторы часто недооценивают когнитивные нагрузки, возложенные на человека.

Решения

По мнению эксперта, отказ от беспилотных технологий не выход. Решение в том, чтобы переработать обучение, интерфейсы и методы оценки навыков водителей. Симуляции могут помочь подготовить человека к необычным сценариям, а обновленные тесты вождения должны учитывать новые когнитивные требования.

«К психологическим аспектам нужно подходить так же серьезно, как к аппаратному и программному обеспечению. Автономные функции нельзя рассматривать как дополнительную опцию — весь пользовательский опыт должен быть перепроектирован», — заявляет Маклеод.

Без таких изменений обещанная безопасность автономного транспорта может оказаться недостижимой, и водители столкнутся с повышенным риском тревоги, усталости и ошибок.