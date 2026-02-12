Продажи автомобилей Lixiang в России идут вниз

Китайский бренд Lixiang столкнулся со снижением продаж в России на фоне роста цен и изменения схем поставок. По итогам прошлого года спрос на автомобили марки заметно сократился, а начало 2026 года пока не демонстрирует позитивной динамики.

По данным главы "Автостата" Сергея Целикова, пик продаж бренда пришелся на 2024 год - продано 23 230 машин. В 2025 году объемы снизились почти вдвое - на 45%, до 13 105 единиц. В январе текущего года продано 643 автомобиля Lixiang, что на 33% меньше, чем годом ранее.

Одним из ключевых факторов снижения спроса эксперт называет рост стоимости автомобилей. На динамику цен повлияли увеличение утильсбора и более высокая стоимость машин, поставляемых официально. За последний год средневзвешенная цена самой популярной модели Lixiang L7 выросла примерно на 1,5 миллиона рублей - почти на 20%.

Официальным дистрибьютором Lixiang в 2025 году стала дочерняя структура китайской Sinomach Auto, консолидировавшая дилерскую сеть. После длительного процесса сертификации компания получила ОТТС, и с декабря автомобили начали поставляться в Россию официальным путем. На текущий момент по этому каналу ввезено около 1,5 тысяч машин.

Одновременно сократился объем параллельного импорта. Если в октябре и ноябре частные импортеры ввезли 1,8 тысячи и 2,0 тысячи автомобилей соответственно, то в декабре показатель снизился до 1,1 тысячи, а в январе альтернативными каналами было поставлено лишь 172 автомобиля.