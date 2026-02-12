В ГД хотят выгнать такси и каршеринг с парковок во дворах. Председатель думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о введении дополнительных ограничений на парковку для автомобилей такси, каршеринга, а также лёгких грузовиков.

© Quto.ru

Депутат отметил, что ему поступают «многочисленные жалобы» россиян на трудности со стоянкой у жилых домов, которые усугубились с приходом снегопадов. В результате на придомовых территориях резко обострился дефицит машиномест, при этом часть из них занимает коммерческий транспорт: грузовики, каршеринг и такси.

«Это не только лишает граждан возможности припарковаться, но и затрудняет работу коммунальной техники, создавая дополнительные логистические и бытовые проблемы», — подчеркнул политик.

Депутат также напомнил, что сегодня существуют правовые механизмы и возможность установки запрещающих знаков во дворах жилых домов, однако сегодня их эффективность недостаточна. В результате коммерческие машины «беспрепятственно парковаться на территории, предназначенное прежде всего для нужд жителей».

Нилов призвал главу МВД выразить позицию ведомства по этому вопросу, а также ввести дополнительные законодательные ограничения на парковку грузовиков, такси и каршеринга на придомовых территориях.

К слову, ранее аналогичное обращение глава комитета Госдумы направил в министерство транспорта России.