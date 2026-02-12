Большой хэтчбек Denza Z9 GT стал мощнее и получил улучшенный салон

Бренд Denza анонсировал обновленный хэтч Z9 GT. Внешне пятидверка мало изменилась, а вот интерьер переделали более основательно. Как и раньше, для модели заявлены электрическая и гибридная версии. При этом первая стала еще мощнее, а у второй значительно вырос запас хода в электрорежиме.

Гигантский хэтчбек Denza Z9 GT стартовал в Китае в сентябре 2024-го, в ноябре того же года к пятидверке присоединился седан – без приставки GT. Особого успеха семейство на родине так и не добилось: по данным местных СМИ, всего в 2025-м было реализовано около 8700 единиц. Для сравнения, хэтч Zeekr 001 за тот же период разошелся тиражом более 40 000 экземпляров. Улучшить позиции Z9 призвана модернизация – первой обновили пятидверку. Также напомним, что изначально бренд Denza был создан компаниями Daimler/Mercedes и BYD, однако затем немцы вышли из проекта. Так что ныне это суббренд BYD.

Внешне хэтчбек почти не изменился. Разве что лидар теперь расположен над лобовым стеклом (у дореформенной модели он под площадкой для номерного знака). Ну и еще Denza Z9 GT достались 21-дюймовые диски нового дизайна, плюс была расширена палитра цветов кузова. Размеры прежние. Длина в зависимости от исполнения – 5180 или 5195 мм, колесная база – 3125 мм.

Салон доработан более тщательно. Тут новый трехспицевый руль (у прежнего хэтча – четырехспицевый). Боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными и открытыми, тогда как у дореформенной модели они горизонтальные и прикрыты автоматически поднимающимися панелями. За управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок.

На центральном тоннеле – две новые площадки для беспроводной зарядки, ряд физических клавиш переместили ближе к воздуховодам, а место привычного селектора коробки занял отсек для мелочевки с крышкой. Другими стали и подстаканники. Denza Z9 GT еще достались новые передние кресла. Наконец, предусмотрена отделка кожей цвета Lava Red.

О технике сам производитель еще не рассказал, но модернизированный хэтчбек уже сертифицировали. Как и раньше, пятидверка будет доступна в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара. У первой модификации прежняя силовая установка: бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 207 л.с. и три электродвигателя (один спереди, два сзади), которые вместе выдают 870 л.с. При этом гибриду отрядили новую батарею емкостью примерно 63,8 кВт*ч (у предшественника аккумулятор на 38,5 кВт*ч). Только на электротяге посвежевший хэтч сможет проехать 301 км по циклу WLTC или около 400 км по китайскому циклу CLTC. Показатели дореформенного гибрида – 161 или 201 км соответственно.

Полноприводный электрокар стал еще мощнее, его три двигателя теперь выдают 1155 л.с. против 966 л.с. у дореформенного Denza Z9 GT. Кроме того, у «электрички» якобы будет и заднеприводный вариант с 503-сильным мотором. Китайские СМИ также пишут, что «зеленую» пятидверку предложат с батареей емкостью 102,3 или 122,5 кВт*ч, дальнобойность варьируется от 820 до 1036 км по циклу CLTC. Прежний электрохэтч бывает только с полным приводом и аккумулятором на 100 кВт*ч, его запас хода – 630 км (CLTC).

Презентацию обновленного Denza Z9 GT должны провести в ближайшее время. Седан Denza Z9, вероятно, обновится так же.