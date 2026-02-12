Продажи новых мотоциклов в РФ выросли на 20%

В России в 2025 году на 20% выросли продажи новых мотоциклов.

Согласно информации, опубликованной главой аналитического агентства «Автостат»Сергеем Целиковым, в своем Telegram-канале, на российском рынке мотоциклов сложились следующие тенденции.

Доминирующим остается сегмент малокубатурных мотоциклов (до 400 куб. см), на долю которого приходится почти 70% продаж, или 35,5 тысяч единиц. Тем не менее, именно эта категория продемонстрировала наименьший прирост — 12%. В данном сегменте лидирует бренд Regulmoto, чьи продажи составили 9454 единицы, показав рост на 28%. На втором месте находится Racer с 4288 проданными мотоциклами (снижение на 6%), а на третьем — Motoland с 4221 единицей. Суммарно эти три марки занимают около половины рынка. Прочие позиции представлены преимущественно китайскими производителями.

Мотоциклы среднего объема (от 400 до 800 куб. см) заняли 19,9% рынка, что эквивалентно 10,1 тысяче единиц. Этот сегмент показал самый значительный рост — 44%. Возглавляет его китайский бренд Voge (1876 мотоциклов). Благодаря росту на 138%, второе место занял Royal Enfield, а третье — Benda (812 мотоциклов). В десятку популярных марок вошли и новые игроки.

Наибольший объем двигателя (свыше 800 куб. см) составляет 10,4% продаж, или 5,3 тысячи единиц. Здесь BMW сохраняет лидерство, реализовав 1031 мотоцикл (рост 41% по сравнению с 2024 годом). На второй позиции — Harley Davidson с 632 проданными экземплярами и минимальным ростом в 1%. Также в этом сегменте представлен Voge (518 мотоциклов, рост 131%). В числе лидеров также Honda, SF Moto, Ducati, KTM, Triumph, Groza и Yamaha.

