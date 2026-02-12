Pony AI запустила серийное производство роботакси на базе Toyota bZ4X.

Китайская компания Pony AI приступила к серийному выпуску беспилотных такси, созданных на основе электромобиля Toyota bZ4X. Разработка велась совместно с японским автогигантом.

Крупнейшие города Китая вскоре увидят на улицах эти машины. Планы у разработчика амбициозные: к концу 2026 года парк должен пополниться более чем тысячей таких робомобилей. Причём уже в этом году компания хочет довести общее количество машин в своём беспилотном таксопарке до трёх тысяч.

За автономное движение в этих кроссоверах отвечает система седьмого поколения, или Gen-7. Её ключевые компоненты, что важно, полностью соответствуют строгим стандартам. Но главное – себестоимость этого комплекта оборудования удалось сократить на целых 70% по сравнению с предыдущей версией, что открывает путь к массовости.

Саму линейку роботакси Gen-7, куда входит и bZ4X, Pony AI анонсировала ещё в апреле прошлого года. Две другие модели из этой серии начали возить пассажиров за деньги уже в ноябре. Новое поколение машин получило ряд функций для комфорта: автомобиль может автоматически открываться по Bluetooth, слушаться голосовых команд, предлагать музыкальные сервисы и заранее настраивать климат в салоне перед поездкой. Инженеры также доработали алгоритмы, отвечающие за разгон и торможение, - теперь они работают плавнее, чтобы пассажиров меньше укачивало.

Pony AI не новичок в этой сфере. Компания создаёт софт для беспилотников, и сама управляет таксопарком. Её первые испытания сервиса роботакси стартовали в Гуанчжоу ещё в 2018-м. Год спустя услуга BotRide появилась в калифорнийском Ирвайне, а во Фримонте беспилотники компании стали развозить местных чиновников между правительственными зданиями.