В автопарк белорусской компании поступил электромусоровоз

В Самарскую область поступила 21 единица новой спецтехники на базе шасси МАЗ для вывоза твердых коммунальных отходов. Качество и надежность - фирменное отличие специальной техники, которую наряду с известными грузовиками и автобусами производят минские автомобилестроители в кооперации с российскими партнерами.

Дело техники

Безотказная работа коммунальной техники - вопрос экономический и социальный. От этого зависит регулярность вывоза мусора, уборка снега, благоустройство и, конечно, безопасность на дорогах. Шасси для выполнения таких работ должно быть идеально сбалансированным, уверена начальник пресс-службы ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Елена Литвиненко:

- У шасси должен быть необходимый отбор мощности. Такая техника должна выдерживать постоянные циклы "разгон-торможение-холостой ход", а конструкция должна обеспечивать эффективный сбор, уплотнение и выгрузку отходов без потерь. Техника минских автозаводцев полностью соответствует необходимым требованиям и пользуется спросом. В прошлом году, например, доля шасси МАЗ, используемых в России при производстве автомобилей для сбора и вывоза ТКО, составила почти 50%. - Белорусские шасси ремонтопригодны и адаптируются к российским климатическим поясам, - уточняет Елена Литвиненко. - В 2025 году российским потребителям было поставлено более 2 тысяч шасси для производства спецтехники различного назначения.

Уборка на батарейке

Недавно автопарк одной из белорусских компаний, занимающихся утилизацией отходов, пополнила новинка - электромусоровоз MAZ-GTe. У машины синхронный электродвигатель мощностью 150 кВт. Батарея с запасом энергии более 250 кВт.ч обеспечивает расчетный запас хода до 200 км. Особое внимание уделено безопасности и комфорту водителя. Кабина с большой площадью остекления и система электронных зеркал. Видеокамеры бокового и заднего обзора позволяют эффективно маневрировать в ограниченных пространствах.

Инновационной техникой минских автозаводцев уже заинтересовались в Кировской области. Министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев отметил необходимость покупки таких современных агрегатов для российских коммунальщиков.

Обойдемся без импорта

В белорусской технике широко используются российские комплектующие, отметили в пресс-службе предприятия:

- Сегодня сформировано более 300 комплектаций различной техники МАЗ с применением российских двигателей и коробок передач. Работаем и над адаптацией коробок передач ЯМЗ-1309 для шасси различных колесных формул, а также внедряем новый двигатель ЯМЗ-770 на седельные тягачи и самосвалы. В сегменте мусоровозной техники успешно применяется управляемая задняя ось российского производства. Такая кооперация позволяет снизить зависимость от импорта и поддерживать стабильный выпуск техники.

Кооперация с более чем 40 партнерами из РФ позволила создать широкую линейку техники не только для ЖКХ, но и для нефтегазового сектора, лесной отрасли, строительства и МЧС.

Техпомощь круглосуточно

Нынешняя суровая зима испытывает не только людей, но и машины. Коммунальная техника задействована на борьбе со снегом круглыми сутками. Чаще всего на городских улицах и автотрассах встречается модель МАЗ-5912С2-610. У нее есть специальные приспособления для посыпки дороги противогололедными средствами и щетки для чистки дороги от снега. Летом машина тоже выезжает на городские магистрали, но уже для полива.

Техника белорусского автопрома применяется и в других сферах, где случается сложная оперативная обстановка. Так, недавно компания "Пожснаб" изготовила на шасси МАЗ-4371 автомобиль связи и освещения (АСО) для столичного управления МЧС. Важнейшая особенность машины - современный телекоммуникационный комплекс. Он включает профессиональную цифровую радиостанцию, а также антенно-мачтовое устройство на крыше. Внутри грузового отсека расположен телекоммуникационный шкаф для коммутационного оборудования. Этот автомобиль, говорят специалисты, настоящий мобильный штаб на колесах, действующий в любых ситуациях как полноценный центр управления.

У посетителей выставки AGRAVIA 2026 в Москве большой интерес вызвал картофелевоз белорусско-российского производства.