Под «царской» маркой «Руссо-Балт» выйдет несколько моделей

Автомарка «Руссо-Балт» вслед за фургоном представит микроавтобус и внедорожник. Премьера новых моделей возрожденной дореволюционной автокомпании будет анонсирована уже в ближайшее время. Об этом журналу Motor рассказал представитель пермской автокомпании.

В июне 2025 года исполнилось 116 лет с начала производства автомобилей «Руссо-Балт». Их выпуск стартовал на Русско-Балтийском заводе в Риге и продолжился в Санкт-Петербурге. Промышленное производство российских машин прервали события Первой мировой войны и революции.

Таким образом, техника под брендом «Руссо-Балт» производилась в короткий период с 1909 по 1918 год, а общий выпуск составил несколько сотен машин.

Два «Руссо-Балта» в 1910 году были приобретены и для нужд гаража Его Императорского Величества, но для обслуживания непосредственно царской семьи эти машины не использовались.

Сейчас дореволюционную марку решено возродить силами предпринимателей из Перми, а первенцем должен стать электрофургон «Руссо-Балт» F200.

