Минивэн Opel Zafira обзавелся новым 2,2-литровым турбодизелем

Новый 2,2-литровый турбодизель заменит под капотом Opel Zafira прежний 2,0-литровый, он выдаёт 185 л.с. и предлагается только в сочетании с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», привод только передний. Других «углеводородных» версий у Opel Zafira на данный момент нет.

Большой минивэн Zafira появился в модельном ряду Opel в 2019 году, изначально он назывался Zafira Life, чтобы не было путаницы с уходящим с рынка компактвэном Zafira третьего поколения (он же Zafira Tourer). В 2024 году, то есть уже после рестайлинга, от приставки Life отказались, и теперь минивэн называется просто Zafira, но и здесь есть нюанс: минивэн в базовой комплектации с чёрными бамперами, простенькими креслами и голым железом в салоне называется Vivaro Kombi (здесь и далее речь идёт о версиях для Германии), а имя Zafira появляется только в средней комплектации Edition и топовой GS.

Любопытно, что базовый Vivaro Kombi по умолчанию 9-местный, так как спереди у него установлен двухместный пассажирский диванчик, в других комплектациях мест по умолчанию восемь, но за доплату можно получить девять для, так сказать, плотной посадки или шесть мест повышенной комфортности.

Напомним, что в техническом плане нынешний Opel Zafira — это член большого французского семейства однотонных фургонов K0, то есть немецкое в нём только имя. Не все читатели, возможно, помнят, что Zafira Life с 2,0-литровым турбодизелем до 2022 года выпускался в у нас на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, а затем случились известные геополитические события, после которых западные компании дружно покинули российский рынок.

В том же 2022 году Zafira Life и прочие пассажирские модели семейства K0 лишились в Евросоюзе дизельных версий — остались только электрические, после чего продажи минивэнов предсказуемо рухнули. В 2024 году в гамму вернулась версия с 2,0-литровым французским турбодизелем DW10 (177 л.с., 400 Нм), а теперь ему на смену приходит 2,2-литровый итальянский Multijet Evo (180 л.с., 400 Нм), отвечающий актуальным экологическим нормам Euro 6e.

Нормы эти, прямо скажем, для дизелей удушающие, поэтому не нужно удивляться, что при чуть большей мощности разгонная динамика минивэна с новым мотором стала хуже: до 100 км/ч он разгоняется за 10,6 с, тогда как с 2,0-литровым турбодизелем в сочетании с тем же 8-ступенчатым «автоматом» было 10,4 с. Максимальная скорость снизилась с 193 до 185 км/ч.

Базовый Vivaro Kombi с 2,2-литровым турбодизелем стоит в Германии от 39 990 евро, Zafira Edition — от 41 990 евро, Zafira GS с кожаными креслами и прочими удобствами — от 49 540 евро. Vivaro Kombi доступен только в коротком кузове длиной 4981 мм, а для Zafira за доплату доступна удлинённая версия XL (5331 мм) с более вместительным багажником.