Водители каршеринга в Москве стали ездить аккуратнее: 84 процента опрошенных пользователей сервиса не получили в прошлом году ни одного штрафа. Да и большинство оставшихся получили лишь один-два протокола. Что на это влияет и какие меры по повышению безопасности считают наиболее действенными москвичи?

Напомню, российская столица стала мировым лидером по динамике развития каршеринга, автопарк арендных машин в городе вырос до 40 тысяч. В прошлом году пользователи брали напрокат автомобили почти 150 тысяч раз в день. Город это приветствует и поддерживает - благодаря каршерингу снижается нагрузка на дороги и парковки. Если личные авто гораздо больше стоят, чем едут, то каждую машину каршеринга арендуют несколько раз в день.

Но горожане часто ругают каршеринг, и основная причина этого - опасная езда арендаторов. Аргументы простые - свою машину люди берегут, они сами ее купили, а тут можно арендовать случайное авто за какие-то 500 рублей. Конечно, в таком случае на машинах гоняет неопытная молодежь! На практике ситуация за последние годы сильно изменилась, а аварийность с участием каршеринговых авто упала.

На прокатных машинах стоят датчики, фиксирующие скорость, маневры, плавность хода и т.д. За грубые нарушения правил могут заблокировать аккаунт, за мелкие выписывают штрафы и понижают рейтинг, а вместе с этим растет цена аренды.

Эффективность принятых мер показал и опрос, который столичный департамент транспорта провел вместе с инновационным центром "Безопасный транспорт". Опрашивали как пользователей сервиса, так и простых жителей, которые машины не арендуют. Большинство последних считают, что на безопасность больше всего влияют знание ПДД, стаж водителя и техническое состояние авто. А, например, возраст арендаторов хоть и имеет значение, но не первостепенное.

Аккуратные водители каршеринга получают скидки и низкие тарифы, а вот для лихачей цена дороже

С тем, что на безопасность вождения влияют шаги, которые предпринимают сами сервисы, согласились три четверти опрошенных.

"Топ-3 мер, которые способствуют аккуратности водителей: бонусы и поощрения аккуратных поездок, блокировка аккаунтов за грубые и систематические нарушения, повышение тарифов и лишение скидок за опасную езду", - отметили в столичном дептрансе.

Причем эти меры примерно поровну называли как пользователи каршеринга, так и случайные люди. Соглашаются с этим и сами операторы - компании отмечают, что рейтинг мотивирует водителей следить за манерой езды, ведь это влияет на цену поездки. За осторожную езду нередко дают бонусы и скидки.