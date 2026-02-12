Пять лет, а стоит как квартира: в РФ продают Toyota LC 200 без пробега

"Российская газета" узнала, что в Москве на продажу выставлен новый Toyota Land Cruiser 200. Часто можно услышать, что внедорожник двухсотой серии - последний настоящий "крузак", который не ломается и без проблем пройдет не одну сотню тысяч километров. Возможно, на этом спекулирует продавец, желая продать внедорожник в два раза дороже Land Cruiser 300.

Toyota Land Cruiser 200, по словам владельца, был куплен новым у дилера в 2021 году. Год выпуска автомобиля - 2020-й. За четыре года на внедорожнике проехали 319 километров и поставили на хранение в отапливаемый гараж.

"Двухсотка" оснащена дизельным 249-сильным V8, классической АКПП и системой полного привода с несколькими блокировками дифференциалов.

LC 200 представлен в максимальной комплектации Executive Lounge с потолком черного цвета и всем доступным на момент производства автомобиля оборудованием: память на настройки, круиз- и климат-контроль, парктроники, бесключевой доступ и запуск двигателя, подогревы, вентиляции и так далее.

Также внедорожник получил дополнительную защиту кузова - капот, крылья, крыша, пороги, ручки дверей обклеены защитной пленкой, усилена шумоизоляция, установлена защита картера.

"За легенду, уходящую в историю", владелец просит немало - 21 000 000 рублей.

Для сравнения: за новые Land Cruiser 300 Series российские дилеры хотят в среднем от 12,5 млн рублей.