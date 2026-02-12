Москва придумала, как решить проблему с топливом на Дальнем Востоке

Новый завод могут построить на Сахалине, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Порядка ста миллиардов рублей потребует новый НПЗ, который планируют построить на Сахалине. Ожидается, что завы поможет решить проблему с топливом на Дальнем Востоке. Ежегодно регион в пиковый сезон сталкивается с нехваткой бензина.

Предварительно, его мощность составит 3 млн тонн бензина, а строительство может начаться в 2028 году. При этом в Кабмине констатируют, что без мер поддержки будет очень сложно. Как сообщают «Известия», ожидается, что строительство начнется в 2028 году.

Установленных мощностей заводов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре недостаточно для удовлетворения спроса на топливо в макрорегионе. Регион постоянно лихорадит. Так, в прошлом году дефицит топлива привел к росту розничных цен на 20 рублей за литр.

Эксперты издания отмечают: такой завод никогда не окупится. Поэтому принятие итогового решения зависит от того, готово ли правительство оказывать поддержку «Газпрому».

Тем не менее, идея создания новых мощностей вполне закономерна, поскольку регион испытывает дефицит нефтепродуктов. Слабая пропускная способность железнодорожных магистралей, тарифы РЖД и ряд иных причин приводят к росту цен на нефтепродукты для населения.