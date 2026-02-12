Названы самые перспективные авто для параллельного импорта в 2026 году

Спрос на автомобили, ввезенные по параллельным каналам, остается высоким, несмотря на расширение официального модельного ряда на российском рынке. Эксперты "За рулем" назвали ключевые направления поставок и наиболее перспективные модели на 2026 год.

© ТАСС

Основными источниками импорта остаются Китай, Южная Корея, Германия, США и страны ЕАЭС. При этом именно Китай сохраняет статус главного поставщика благодаря широкому выбору моделей, активному развитию гибридных технологий и конкурентным ценам. Важную роль играет и локальная сборка европейских брендов, позволяющая снизить итоговую стоимость автомобилей.

Среди наиболее перспективных моделей китайской сборки называются BMW X1, X3 и X5 Long с увеличенной колесной базой. Например, BMW X5 с двигателем 2,0 л может стоить до 10 миллионов рублей, тогда как аналогичные версии европейской сборки оцениваются более чем в 15 миллионов рублей.

Также интерес представляют Audi Q5 Long, Q3 Long и A5 Long, а в ближайшее время ожидается новый Audi A6.

По словам собственника компании Agent.Kar Дмитрия Карандина, в сегменте "цена-качество" востребована Mazda CX-5, которая в Китае предлагается с заметными скидками.

Среди локальных моделей Volkswagen выделяются Tiguan L Pro, Tavendor и Tayron. В числе ликвидных японских автомобилей эксперт отметил Toyota RAV4, Toyota Highlander и Lexus RX 350.

Дополнительным фактором спроса стал льготный утильсбор для автомобилей с дефорсированными до 160 л. с. двигателями. К таким вариантам относятся BMW 318Li, Audi A3 Limousine и Audi Q3 предыдущего поколения.

В премиальном сегменте основными направлениями поставок остаются Германия, Южная Корея и США. В 2026 году акцент смещается на автомобили возрастом до трех лет, позволяющие снизить расходы и получить практически новые машины. Наиболее востребованы BMW X5, X6, X7, Mercedes-Benz GLE, GLS, G-Class, Range Rover, Audi Q7 и Q8.