$77.4692.47

Неразумная экономия: у дорогого кроссовера обнаружен существенный недостаток

За рулем

Стало известно, какой функции лишен Changan Uni-K стоимостью 4,2-4,8 млн рублей.

Стало известно, какой функции лишен Changan Uni-K стоимостью 4,8 млн рублей
© За рулем

Changan UNI-K, 2.0T (226 л. с.), А8

  • Изготовитель – Changan Automobile Group, Китай
  • Год выпуска – 2024
  • В эксплуатации «За рулем» – с октября 2025 года
  • Пробег на момент отчета – 13 500 км

Камеры кругового обзора на Uni-K – хорошего качества, причем включить их вместе или раздельно можно на любой скорости огромной физической кнопкой под рукой. Удобно, например, на узких дорогах смотреть, где едет правое переднее колесо.

А вот омывателя задней камеры очень не хватает: из-за формы задка на нее подсасывается вся грязь с дороги, и она «слепнет» даже раньше передней камеры. Порой – буквально за 5–10 минут езды по грунтовке.

Для автомобиля ценой 4,2-4,8 млн рублей экономия на жиклере омывателя и полуметре шланга кажется неразумной.