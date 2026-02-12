Стало известно, какой функции лишен Changan Uni-K стоимостью 4,8 млн рублей

Стало известно, какой функции лишен Changan Uni-K стоимостью 4,2-4,8 млн рублей.

Changan UNI-K, 2.0T (226 л. с.), А8

Изготовитель – Changan Automobile Group, Китай

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с октября 2025 года

Пробег на момент отчета – 13 500 км

Камеры кругового обзора на Uni-K – хорошего качества, причем включить их вместе или раздельно можно на любой скорости огромной физической кнопкой под рукой. Удобно, например, на узких дорогах смотреть, где едет правое переднее колесо.

А вот омывателя задней камеры очень не хватает: из-за формы задка на нее подсасывается вся грязь с дороги, и она «слепнет» даже раньше передней камеры. Порой – буквально за 5–10 минут езды по грунтовке.

Для автомобиля ценой 4,2-4,8 млн рублей экономия на жиклере омывателя и полуметре шланга кажется неразумной.