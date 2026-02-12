BMW отзывает в Германии 28,5 тыс. машин

BMW отзывает в Германии 28,5 тысячи машин из-за риска возгорания.

© runews24.ru

Проблема затронула модели различных серий, выпущенные в 2020–2022 годах. Прошлой осенью компания уже проводила аналогичную сервисную кампанию.

Мюнхенский автопроизводитель BMW отзывает 28 582 автомобиля на территории Германии.

Как сообщает Münchner Merkur, причиной послужил повышенный риск возгорания, связанный с дефектом стартера.

В компании предупреждают: в процессе эксплуатации неисправность способна привести к пожару. Сигналом для водителя могут стать запах гари или появление дыма как во время движения, так и после остановки двигателя.

Под отзыв попадают автомобили разных модельных рядов, сошедшие с конвейера в период с июля 2020 года по июль 2022-го.

Ранее отраслевое издание kfz-betrieb писало о возможном глобальном отзыве порядка 575 тысяч машин BMW по всему миру. В концерне эти данные не подтвердили, ограничившись официальными цифрами по немецкому рынку.

Осенью 2025 года BMW уже сталкивался с аналогичной проблемой. Тогда сервисная акция также была связана с потенциально опасными стартерами, способными вызвать возгорание. Нынешний отзыв свидетельствует о том, что дефект, предположительно устраненный, вновь дал о себе знать в более поздних партиях комплектующих.

Ранее сообщалось, что BMW вводит новый логотип с февраля.