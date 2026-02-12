Toyota перезапускает Highlander в качестве электромобиля.

Toyota официально прощается с бензиновым Highlander, превращая свою культовую модель в первый трехрядный электрический внедорожник.

И это не просто новая версия – это пятое поколение модели, которое полностью переосмысливает знакомое имя.

Это Toyota Highlander 2027 года. Без приставки EV или Electric – просто Highlander, но полностью электрический.

Автомобиль заметно увеличился: колесная база достигла 305 см, что делает его длиннее даже Grand Highlander, хотя багажник остался ближе к привычным размерам – всему виной аккумуляторы.

Покупателям предложат батареи на 77 кВт·ч с запасом хода до 462 км или более емкую на 95,8 кВт·ч, позволяющую проезжать 515 км. Внутри – традиционный для Toyota подход: 12,3-дюймовая приборка и 14-дюймовый экран мультимедиа уже в базе, подогрев передних сидений и руля, а третий ряд освобождается нажатием кнопки.

Но главная интрига не в характеристиках. Toyota делает то, на что решаются немногие: заменяет бестселлер с ДВС на электромобиль без права выбора.

Старый бензиновый Highlander отправляют в отставку – его место занимает гибридный Grand Highlander, а новое поколение становится полностью электрическим.

Производство стартует в конце года, первые машины клиенты получат в конце 2026-го или начале 2027 года.