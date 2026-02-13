Hyundai меняет дизайн моделей: единый стиль без потери индивидуальности

Hyundai намерен внедрить более единообразный дизайн для своих моделей, чтобы усилить семейное сходство, известное как «family look». Это решение озвучил руководитель европейского отделения марки Ксавье Мартине, отметив, что ранее линейка не обладала системным ощущением принадлежности к одной семье, и сейчас бренд работает над целостным визуальным языком. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Hyundai

Стратегия «шахматной фигуры», предложенная шеф-дизайнером Санг Юпом Ли, останется в силе, позволяя каждой модели сохранять индивидуальный характер. Цель заключается в усилении общего сходства без создания эффекта «ксерокопии», когда автомобили становятся чрезмерно похожими друг на друга.

Кроссоверы и внедорожники получат более массивный и «внедорожный» облик, вдохновлённый моделями Santa Fe и Nexo. Хэтчбеки и низкие модели, включая будущий Ioniq 3, сохранят обтекаемый и динамичный силуэт, что обеспечит стилевое разнообразие даже среди новых авто 2026 года, визуально объединённых в одну линейку.

В Hyundai подчёркивают, что при выборе автомобиля ключевыми факторами остаются дизайн и цена, с акцентом на внешний вид в крупных сегментах и на стоимость в компактных. Новый подход призван объединить эмоциональную и рациональную составляющие, укрепляя позиционирование бренда на рынке.