Honda заморозила планы по выпуску электромобилей

Не потянули: Honda отказалась от выпуска электрокаров на фоне многомиллиардных убытков. Четыре квартала подряд компания фиксирует операционные убытки, что и вынудило ее руководство пойти на беспрецедентные меры.

Списания, связанные с развитием электромобилей, за девять месяцев достигли 267,1 миллиарда иен (1,71 миллиарда долларов). По прогнозам отраслевых изданий, к концу финансового года потери могут составить порядка 700 миллиардов иен (4,48 миллиарда долларов).

Исполнительный вице-президент компании Нория Кайхара признал необходимость «фундаментального пересмотра стратегии для восстановления конкурентоспособности». В Honda сворачивают ряд перспективных электрических моделей и выходят из партнерства с General Motors — медленные продажи Acura ZDX и Honda Prologue, построенные на платформе Ultium, вынудили компанию сократить закупки необходимые компоненты у GM и выплатить ей компенсации.

Еще в 2024 году в Honda ставили цель продавать 2 млн электромобилей ежегодно к 2030 году. Теперь эти планы будут «существенно пересмотрены» — новая дорожная карта появится позднее в этом году. Впрочем, старт производства электрических Acura RSX и Honda 0 Series SUV по-прежнему ожидается в 2026 году.

