Omoda раскрыла особенности своего нового кроссовера для РФ. Китайская компания продолжает порционно раскрывать подробности об обновлённом купеобразном кроссовере C5. Новинка получит футуристичный дизайн в стиле флагманского C7, а также расширенный перечень оборудования.

От дореформенной версии новинку можно будет отличить по закрытому бамперу с широким воздухозаборником в нижней части, модернизированной головной оптике, более агрессивному заднего бамперу и колёсным дискам в новом дизайне.

Габариты машины составят 4545 мм в длину, 1824 мм в ширину и 1588 мм в высоту. Это на 145 мм длиннее и 6 мм уже предшественника.

В салоне появится 15,6-дюймовый тачскрин медиасистемы, работающей на процессоре Snapdragon, а также улучшенные эргономичные сиденья с подогревом и вентиляцией, оснащение будет включать камеры кругового обзора с функцией «прозрачный капот» и комплекс систем ADAS.

Премьера обновлённого кросс-купе Omoda C5 состоится в 2026 году. Все подробности о ценах и сроках появления автомобиля в дилерских центрах марки станут известны в ближайшее время.