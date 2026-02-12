Идет подготовка к дебюту Avatr 07 в России

Китайская марка Avatr, входящая в концерн Changan, анонсировала запуск продаж кроссовера Avatr 07 в России уже летом этого года. Об этом сообщили корреспонденту "РГ" Василию Сергееву в пресс-службе Сhangan.

Дебют автомобиля в Китае состоялся в 2024 году. На данный момент модельный ряд Avatr в России представлен двумя моделями: электрическим кроссовером Avatr 11 и фастбеком Avatr 12.

Avatr 07 - это третья модель в линейке бренда. Дизайн кроссовера разработан собственной студией марки в Мюнхене, которая сохранила фирменный стиль с двухуровневыми фарами и обтекаемыми формами кузова. Между капотом и лобовым стеклом расположена графическая светодиодная панель.

По размерам Avatr 07 является прямым конкурентом популярной Tesla Model Y: длина - 4825 мм, ширина - 1980 мм, высота - 1620 мм, колесная база - 2940 мм. Палитры цветов кузова включают пять вариантов, а диаметр колес составляет 20 или 21 дюйм.

На передней панели Avatr 07 расположены четыре экрана: центральный сенсорный планшет на 15,6 дюйма, широкий 4K-дисплей под лобовым стеклом (35,4 дюйма) и два экранчика по 6,7 дюйма по бокам для картинки с боковых камер заднего вида. Также установлен фирменный автопилот Huawei ADS 3.0 с лидаром и 27 датчиками.

Кроссовер представляет собой первый гибрид в линейке бренда. Применена последовательная схема: 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. работает в качестве генератора, а движение осуществляется за счет электромоторов. В зависимости от исполнения Avatr 07 может быть оснащен 314-сильным электромотором на задней оси или полным приводом с агрегатами спереди и сзади совокупной мощностью 492 л.с.

Кроме того, автомобиль доступен в полностью электрических версиях с задним или полным приводом, мощностью 343 л.с. и 598 л.с. соответственно.

В Китае цены на Avatr 07 варьируются от 219 900 до 289 900 юаней - 2 456 283 и 3 238 183 рублей соответственно.

