Geely Monjaro в Беларуси оказался на 40% дешевле, чем в РФ

Портал Motor.ru провел исследование цен на Geely Monjaro в России и Беларуси и выяснил, что в соседней стране приобрести флагманскую модель китайской марки можно значительно дешевле. Однако купить машину и воспользоваться льготной ставкой утилизационного сбора нашим соотечественникам не удастся, так как мощность мотора кроссовера превышает 160 л.с.

В Беларуси новый Geely Monjaro с двухлитровым турбомотором мощностью 238 л. с. в комплектации Luxury Plus можно приобрести за 115 900 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 3 110 000 российских рублей. При этом дилеры предоставляют прямую скидку в размере 1000 белорусских рублей при оплате наличными или при сдаче в trade-in автомобиля той же марки.

Цена Geely Monjaro в России начинается от 4 449 990 рублей. Таким образом, разница между двумя странами составляет около 1 339 900 рублей, даже при идентичном оснащении комплектаций.

