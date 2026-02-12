Водитель отсудил у страховой неустойку за несвоевременный ремонт авто

Страховщик виновника уклонялся от организации ремонта и задерживал компенсацию.

Как сообщает Кировский районный суд Волгограда, в поселке Третий Решающий Среднеахтубинского района произошло ДТП. Автомобиль Lada Granta получил механические повреждения. Виновником аварии признан владелец грузового фургона.

Потерпевший обратился в страховую компанию виновника с заявлением о возмещении убытков, предоставив полный пакет документов и выбрав форму компенсации в виде организации и оплаты ремонта на сертифицированной станции техобслуживания. Страховщик произвел расчет ущерба на сумму 133 632 рубля, однако впоследствии уведомил заявителя о невозможности организовать ремонт и принял решение о выплате почтовым переводом, который до адресата не дошел.

Неоднократные обращения автовладельца с требованиями выдать направление на ремонт результатов не принесли. Спустя некоторое время страховая компания произвела частичную доплату, а затем – выплату по решению финансового уполномоченного. Окончательный расчет был произведен с превышением установленных законом сроков. Сумма выплат составила 249 600 рублей.

Поскольку обязательства перед потерпевшим не были исполнены своевременно, суд взыскал со страховой неустойку в размере 359 328 рублей, компенсацию морального вреда – 5 000 рублей, а также расходы на оформление нотариальной доверенности – 1 700 рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.