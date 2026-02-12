Водителя, перепутавшего переднюю и заднюю передачи, отдали под суд

Перепутавшего заднюю и переднюю передачи водителя будут судить. Выезжая со стоянки во дворе дома автомобилист перепутал заднюю передачу с передней и врезался во впереди стоящий автомобиль, сообщает Прокуратура Владимирской области. При оформлении ДТП выяснилось, что виновник аварии никогда не обучался в автошколе, а водительское удостоверение приобрёл, заплатив 75 000 рублей.

© Motor.ru

Правоохранителями сразу же было установлено, что документ имеет видимые признаки подделки. Сам документ изготовило неустановленное лицо, которому несостоявшийся автомобилист предоставил фотографию и копию паспорта.

Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение: жителя Владимирской области обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 327 УК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 327 УК РФ, подделка документов в целях их использования наказывается ограничением свободы до трёх лет, либо принудительными работами до трёх лет, либо лишением свободы до трёх лет.

Ранее стало известно, что Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в МВД с просьбой не штрафовать водителей за нарушение дорожной разметки во время снегопадов.