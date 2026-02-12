Марка Rox планирует судиться с НАС. В ответ на появившиеся в ряде Telegram-каналов слухи о скором уходе с российского рынка ряда автомобильных марок из Китая компания Rox Motors заявила о планах подать иск о защите деловой репутации. В компании заявили, что главным ответчиков по делу о клевете станет вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«В свете появившихся слухов в СМИ 12.02.2026 о якобы уходе с российского рынка, основанных на мнении вице-президента Национального автомобильного союза, концерн Rox Motor рассматривает возможность подать иск против представителя данной структуры, распространяющего недостоверную информацию», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Производитель подчеркнул, что не планирует уходить из нашей страны, а российский рынок рассматривается в качестве одного из стратегических. Также уточняется, что у бренда есть планы по расширению своего присутствия на территории РФ.

Также в Rox отметили, что сегодня в России работает порядка 30 дилерских центров, а в январе спрос на автомобили марки вырос на 44%. Ранее также сообщалось о планах производителя локализовать выпуск роскошного кроссовера 01 в нашей стране.

Редакция Quto.ru связалась с вице-президентом НАС Антоном Шапариным, однако от комментариев он отказался.