Кто купит собранные в Индии чешские мотоциклы Jawa

Индийские мотоциклы под брендов Jawa способны навязать конкуренцию на российском рынке китайским производителям, сказал НСН активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов.

У легендарной мотоциклетной марки Jawa из Чехии появились серьезные планы на российский рынок, пишут «Известия». Причем поставлять в нашу страну планируют не только мотоциклы, собранные в Индии, но и ностальгические двухтактные машины из самой Чехии. Родионов отметил, что цены на мотоциклы бренда взлетят из-за бюрократии.

«Jawa уже давно представлена на российском рынке. Передача прав на производство и использование марки в Индии и Юго-Восточной Азии индийской большой компании Mahindra and Mahindra ничего не поменяла. Сейчас мотоциклы Jawa просто собираются не в Чехии, а в Индии. Формально на территории Европы мотоциклы под брендом Jawa продаваться не могут. Получается, владелец бренда не производит сами мотоциклы. Открыв представительство в России, Jawa смекнули: "Почему бы нам не продавать мотоциклы здесь?" Они зарегистрировали ОТТС на основные модели мотоциклов, которые сейчас производятся в Индии. Из-за продажи индийских мотоциклов через чешскую прокладку цены сильно вырастут. В общем, история детективная. Чем она закончится, непонятно. Многие представители российского мотобизнеса собираются идти на поклон в российское представительство компании «Ява Югострой Юнион», чтобы обсудить продвижение их продукции. Не надо забывать, что у Jawa очень мощный ностальгический бэкграунд в нашей стране. Кроме того, пока еще выпускается классическая Jawa, а также новые модели в стилистике старого популярного мотоцикла», — сказал собеседник НСН.

По его словам, индийские мотоциклы способны навязать конкуренцию китайским производителям.

«Любые индийские мотоциклы — прямые конкуренты китайской технике. Почти все европейские и японские бренды ушли из России. Естественно, как и в автомобильной отрасли, в российской мотоциклетной индустрии появились почти все известные китайские производители. Долгое время индийские бренды были более предпочтительным выбором, пока китайские "разгонялись". Китайцы поначалу "оккупировали" сегмент мопедов и питбайков. Jawa является конкурентом бренда "Роял Энфилд". Jawa крайне активно развивается в Индии. Этот бренд пользуется там бешеной популярностью. В Индии в принципе популярны классические мотоциклы, а для молодежной аудитории там есть современные мотоциклы», — добавил эксперт.

Напомним, после банкротства в 1990-х годах бренд Jawa надолго исчез с рынка. Возрождение состоялось в 2018 году — производство успешно запустила индийская компания Mahindra & Mahindra под маркой Jawa Moto. На сегодняшний день сертифицированы четыре модели: 300 CL, Forty Two, 350 CL и 42 FJ. Самая популярная из них — Jawa 300 CL — оснащена 295-кубовым четырёхтактным мотором мощностью 23 л.с. (25 Нм), весит 182 кг, разгоняется до 140 км/ч и расходует около 2,9 л/100 км.

