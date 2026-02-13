В Казани тестируют наземные дроны-снегоуборщики

В Казани начались испытания наземных дронов-снегоуборщиков. Пара роботов отлично себя проявила, выполнив работу, которая под силу десяткам людей.

© Российская Газета

Беспилотным работягам поручили уборку придомовой территории во время снегопада. Один сгребал снег, а второй убирал. За пять минут они расчистили участок 100 на 50 метров. Исходя из КПД, такая парочка может заменять 20-30 дворников.

Вообще-то эти дроны создавались для нужд СВО на одном из предприятий Татарстана. Мэр Казани Ильсур Метшин предложил в экспериментальном порядке переквалифицировать их в работников ЖКХ.

"Эта техника уже успешно применяется в зоне СВО, приближая победу: спасает жизни, доставляет боеприпасы и эвакуирует раненых. Когда я был на производстве, я предложил ребятам подумать, как их опыт может помочь в мирной жизни. Они быстро откликнулись и адаптировали технику для городского хозяйства. Теперь эти машины будут работать в наших дворах, помогая справляться с последствиями сильных снегопадов", - рассказал Ильсур Метшин.

По мнению градоначальника, применение роботов в этой сфере назрело давно. Казани сейчас не хватает почти 900 дворников. А при нынешней зарплате от 35 тысяч рублей люди за метлы и лопаты берутся неохотно.

Как рассказал директор компании-производителя Федор Михеев, время автономной работы беспилотника - до восьми часов. Вес - около 500 кг. Дроны могут работать при температуре от минус 25 до плюс 50. Передвигаются с безопасной скоростью до 20 км/ч.

"Машина очень маневренная и проходит там, где крупногабаритной спецтехнике не развернуться, - пояснил Федор Михеев. - Мы уже получаем положительные отзывы от управляющих компаний и запросы на использование техники для разбрасывания реагентов".