«Девятка-вездеход»: в продаже появилось несколько редких Lada «Тарзан»

Редакция журнала Motor обратила внимание: на нескольких популярных интернет-площадках по продаже автомобилей появилось сразу несколько ВАЗ-2109−34. Это рамная модель, которая отличается сочетание кузова «девятки» и агрегатов «Нивы»: от последней взяты подвески, коробка передач, раздаточная коробка, двигатель и рулевое управление.

В продаже сейчас есть около десятка «Тарзанов» разной степени комплектности. Наиболее интересным выяглядит вариант стоимостью 798 тыс. рублей, оснащённый дизельным мотором марки Peugeot. Этот экземпляр пережил процедуру полного восстановления.

Также заслуживает внедорожник за 900 тыс. рублей (на заглавном фото): он отличается хорошим состоянием, а её ключевой особенностью является отвал для чистки снега. Автомобиль также оборудован французским дизелем, с которым расход составляет 5−6 л/100 км.

Важно уточнить, что всего было выпущено несколько сотен экземпляров «Тарзанов» (с 1997 по 2003 годы). поэтому каждая сохранившаяся машина — это редкость. Тем удивительнее, что сейчас продаются сразу несколько таких полноприводных «гибридов».

Кто не знает «Ниву»? Даже за границей это самый распространенный отечественный автомобиль. Но помним ли мы, откуда взялись эти легендарные брови над фарами или фамильный вой промежуточного вала раздаточной коробки, тесный задний диван между арками колес и многие другие вещи?

Кто наконец поставил задачу разработать подобную машину, которую в кулуарах завода когда-то называли «Проект автомобиля для сельской местности»? И здесь, оказывается, кроется множество нерассказанных историй.