Пензенец продал машину за 20 000 рублей, чтобы избежать конфискации

46-летний пензенец, которого повторно поймали пьяным за рулем, продал машину за бесценок, лишь бы не отдавать ее государству. В итоге он не только лишился автомобиля, но и остался должен.

© penzainform.ru

Когда житель Пензы совершил проступок в первый раз, его привлекли к административной ответственности и лишили водительских прав. Однако вечером 17 августа 2024 года мужчина, выпив, снова решил прокатиться по городу на своем ВАЗ-2107.

На улице Чапаева, напротив дома № 107, его остановили сотрудники ДПС. Медицинское освидетельствование подтвердило, что пензенец нетрезв.

В ходе предварительного расследования мужчина понял, что его ждет конфискация автомобиля. Он не захотел оставаться ни с чем и продал его неизвестному лицу за 20 000 рублей.

«Однако, по заключению автотехнической экспертизы, стоимость транспортного средства составила 140 000 рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

В суде пензенец признал вину. Его приговорили к 240 часам обязательных работ и лишили водительских прав на 2 года. Также суд конфисковал в доход государства 140 000 рублей - денежный эквивалент проданной машины.