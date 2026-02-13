В России сняли с хранения и выставили на продажу ВАЗ-2112

Как выяснила "Российская газета", в Челябинске выставили на продажу ВАЗ-2112 в идеальном состоянии. За автомобиль 2002 года выпуска, который проехал 19 тысяч км, просят не так и дорого - 600 тысяч рублей.

В объявлении отмечается, что это эксклюзивный вариант, пробег не скручен, "рыжиков" на кузове нет. Автомобиль явно хранился в гараже.

"ВАЗ-2112 в таком состоянии уже почти не осталось, цена указана без торга", - пишет владелец "двенадцатой".

Под капотом у машины находится 1,5 литровый двигатель, который выдает 91 л.с. Коробка - механика.

Всего за девять лет производства было выпущено более полумиллиона ВАЗ-2112.

