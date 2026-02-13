Tank анонсировал новый внедорожник для России

Tank пошел на повышение ставок: новый внедорожник представит уже весной. Генеральный директор Tank Гу Юкун в социальных сетях сообщил, что официальная презентация новой флагманской модели ожидается в марте 2026 года, сразу после празднования Китайского Нового года.

В заявлении руководителя бренда подчеркивается, что новинка станет «продуктом нового поколения» и будет позиционироваться в сегменте люксовых внедорожников. Никаких технических подробностей или точных сроков запуска пока не раскрывается.

Новинка Tank станет частью масштабного наступления GWM в сегменте крупных люксовых гибридов. В феврале были рассекречены документы на флагманский гибрид Wey V9X: длина этого шестиместного SUV достигает 5299 мм, колесная база — 3150 мм. Модель построена на 800-вольтовой архитектуре с 2,0-литровым турбомотором и способна проезжать без подзарядки до 363 км.

Будет ли новый Tank технически унифицирован с V9X, пока неизвестно. Однако сам факт появления информации указывает на то, что бренд готовится вывести на рынок модель уровнем выше существующих Tank 300, 400 и 500.

Все ключевые характеристики — габариты, силовая установка, емкость батарей и цена — остаются засекреченными до официальной подачи документов в регулирующие органы.

