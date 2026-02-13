Совсем еще свежий кроссовер Jetour X70L превратился в Soueast S08

Новый трехрядный паркетник марки Soueast дебютировал в виде подзаряжаемого гибрида, тогда как у донорской модели Jetour есть и чисто бензиновые версии. Не исключено, что впоследствии S08 тоже обзаведется аналогичными вариантами.

© Колеса.ру

Бренд Soueast ныне входит в состав Chery Group, его актуальные модели для глобального рынка представляют собой автомобили Jetour с другими эмблемами и шильдиками (марка Jetour тоже принадлежит Chery). Сегодня в продаже присутствуют паркетники Soueast S06, Soueast S07 и Soueast S09, то есть Jetour Dashing, Jetour X70 Plus и Jetour X90 Plus соответственно. А скоро покупателям предложат еще один кроссовер – Soueast S08. И это тоже Jetour, причем совсем свежий. В S08 превратили Jetour X70L, который в Китае стартовал лишь осенью прошлого года.

В плане дизайна экстерьера Soueast S08 почти полностью скопировал брата, не считая, конечно, эмблем. Среди особенностей внешности – внушительная радиаторная решетка с горизонтальными плашками, вертикальные блоки фар и задних фонарей, которые вдобавок объединены между собой светящимися полосками, и полускрытые ручки дверей.

Габариты тоже совпадают. Длина Soueast S08 равна 4810 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2820 мм. Для новинки Soueast заявлены 19- или 20-дюймовые диски, тогда как Jetour X70L еще может иметь 18-дюймовые.

Если исходный паркетник бывает пяти- или семиместным, то Soueast S08 пока представлен только в трехрядном исполнении. Внутри кроссовер также повторил Jetour X70L. Тут раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), центральный планшет можно наклонять вправо или влево. Управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок. На тоннеле расположены беспроводная площадка для зарядки мощностью 50 Вт, ряд «объемных» клавиш и пара подстаканников.

Для топ-версии Soueast S08 еще заявлены: панорамная крыша, электропривод багажной двери, встроенный в центральный подлокотник холодильник, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, откидной столик (интегрирован в спинку переднего пассажирского кресла), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Кроссовер Soueast дебютировал в виде переднеприводного подзаряжаемого гибрида с приставкой DM. И это любопытно, ведь Jetour X70L – это чисто бензиновый паркетник. А его гибридная версия в Китае имеет другой облик, там она считается отдельной моделью под названием Jetour Shanhai L7 Plus.

Как бы то ни было, силовая установка Soueast S08 DM включает бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 143 л.с. (на Shanhai L7 Plus он выдает 156 л.с.), 204-сильный электромотор и батарею емкостью 18,4 кВт*ч (в Китае для гибрида еще предусмотрен аккумулятор на 32,66 кВт*ч). Только на электротяге «восьмерка» проедет 89 км по циклу WLTC. Вероятно, позже у Soueast S08 появятся и версии только с ДВС. «Традиционный» кроссовер Jetour X70L доступен с бензиновыми турбочетверками 1.5 (184 л.с.) и 2.0 (254 л.с.). Базовый двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второму положен классический восьмиступенчатый автомат. Привод тоже исключительно передний.

Ожидается, что первыми Soueast S08 получат жители Ближнего Востока, ведь публичный показ нового кроссовера провели в Дубае. Точной даты запуска нет. Для России новинку пока не анонсировали. У нас ближайшей премьерой бренда Soueast должен стать младший паркетник S06.